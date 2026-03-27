El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, O Porriño se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá en su mayoría poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de amplios momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un ascenso gradual que llevará el termómetro hasta los 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas, aunque por la mañana y al final del día se sentirá un poco más de frescor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un alivio ante el aumento de las temperaturas, haciendo que el día sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de O Porriño disfrutar de actividades al aire libre sin temor a sorpresas climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:54. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.