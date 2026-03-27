El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido hacia la tarde.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y al final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta agradable a medida que las temperaturas suben.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en los momentos más cálidos del día. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si están en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:26, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 19:55, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un día perfecto para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.