El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, la nubosidad será escasa, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos. A partir del mediodía, se prevé que la temperatura suba hasta alcanzar un máximo de 21 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o deportes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La nubosidad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles bajos, lo que permitirá que las estrellas sean visibles en el cielo. La puesta de sol se producirá a las 19:54, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Mos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.