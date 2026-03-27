El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 8 grados a las 02:00 y 03:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados a las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 42% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 22 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones en Moraña durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 22:00 horas y cerrando el día con un cielo que se mantendrá mayormente despejado. La puesta de sol se producirá a las 19:54 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.