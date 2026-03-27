El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% al amanecer y disminuyendo a un 34% durante las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no será excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el día avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 70% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos despejados permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades familiares.

El orto se producirá a las 07:25, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:54, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Mondariz disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo la belleza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.