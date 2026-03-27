El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del noreste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Sin embargo, este viento también ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se eleva en el horizonte a las 07:25, los habitantes de Moaña podrán disfrutar de un día luminoso, con un ocaso previsto para las 19:55. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.