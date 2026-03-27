El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A primera hora, la temperatura será fresca, rondando los 10 grados, y se espera que descienda a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados hacia las 15:00 horas, y culminando en 20 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura durante la mañana y un ambiente más templado en la tarde.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20-35 km/h, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni fenómenos adversos que puedan interrumpir los planes de los habitantes de Meis.

El orto se producirá a las 07:25 y el ocaso a las 19:55, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.