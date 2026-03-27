El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Meaño se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la noche. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , proporcionando un inicio fresco para los residentes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 65% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, pero es recomendable que los que planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la aparición de nubes altas hacia la noche, que podrían dar un toque diferente al cielo.

El orto se producirá a las 07:26, brindando a los habitantes de Meaño la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:55, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar del buen tiempo y aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.