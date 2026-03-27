El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más cálido a medida que avance la jornada, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 37 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. A mediodía, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 10 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 19:55 horas.

En resumen, Marín disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.