El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -3 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 38 km/h provenientes del noreste. A lo largo de la mañana, el viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo que realmente es.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en un rango cómodo, con valores que rondarán entre los 14 y 16 grados. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, sin embargo, no se anticipa precipitación alguna durante el día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados hacia la medianoche. La sensación térmica también se verá afectada por el viento, que continuará soplando desde el noreste, aunque a velocidades más moderadas.

En resumen, el día de hoy en Lalín se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas son ideales para ello. Con un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, será un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.