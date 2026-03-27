El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido para los isleños y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. En la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 10-11 grados, mientras que por la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 19 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 44% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades en la naturaleza.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 43 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 19:56 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje arousano en todo su esplendor.

En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de A Illa de Arousa. Con temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo las actividades al aire libre, desde paseos por la playa hasta excursiones por la naturaleza. La combinación de buen tiempo y un entorno natural impresionante promete una jornada memorable en la isla.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.