El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, A Guarda se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a momentos de total despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero que se tornará más agradable conforme avance la jornada. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el día sea propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con las ráfagas de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un hermoso ocaso, que se producirá a las 19:55 horas. La temperatura comenzará a descender después de alcanzar su máximo, y se espera que al caer la noche, el termómetro se sitúe en torno a los 14 grados.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.