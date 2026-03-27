El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 20 grados a las 15:00 horas y culminando en 21 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser notable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 17:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre y paseos.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.