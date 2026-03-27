El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 43% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 75% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a 33 km/h en la tarde. Esta brisa fresca puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda tener precaución, especialmente si se realizan actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para la noche, se anticipa que las temperaturas bajen a alrededor de 8 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.