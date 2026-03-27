El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 8 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 22 km/h. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, lo que hará que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Cuntis pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes naturales que rodean la localidad. La puesta de sol está programada para las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En cuanto al viento, se espera que continúe soplando desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas estar al aire libre durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para aprovechar al máximo la belleza de la naturaleza en esta encantadora localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.