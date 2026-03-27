El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, llegando a los 20 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable y templado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de 18 a 26 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 07:25 horas, y el ocaso será a las 19:55 horas, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos, picnics o cualquier actividad que requiera de un buen tiempo.

En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son ideales para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural, así que no olvide aprovechar al máximo este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.