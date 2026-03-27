El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-14 km/h, lo que podría ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de A Cañiza disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Este clima seco y soleado es perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 19:53, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. La temperatura comenzará a descender después de alcanzar su pico, y se espera que caiga a alrededor de 15 grados hacia la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas suaves hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.