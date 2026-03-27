El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. Desde las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Por la mañana, el viento soplará a una velocidad de 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:26, brindando luz natural para comenzar el día. El ocaso, por su parte, se espera a las 19:55, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza natural de Cangas, ya sea explorando sus paisajes o disfrutando de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Cangas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, no debería impedir que los residentes y visitantes aprovechen al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.