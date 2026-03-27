El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable. A medida que avance el día, la brisa del noreste se hará más notable, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas centrales. Esta combinación de temperaturas agradables y viento suave hará que la jornada sea muy placentera.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia.

Los periodos de mayor actividad del viento se registrarán entre las 16:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, la dirección del viento, que será predominantemente del noreste, no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:55 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.