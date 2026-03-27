El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá presente, lo que contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, ideal para disfrutar de una velada tranquila. En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis promete ser mayormente soleado y agradable, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.