El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido para los residentes y visitantes de la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será bastante llevadera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a quienes planeen pasar tiempo en la playa o realizar excursiones que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para paseos por la costa, deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un día de campo en los alrededores de Bueu.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:55, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer que promete ser espectacular, ideal para quienes deseen disfrutar de la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.