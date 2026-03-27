El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se mantendrá un ambiente despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Barro podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando picos de hasta 36 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, volviendo a situarse en torno a los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán a 9 grados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las ráfagas sean más intensas. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas serán favorables para diversas actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.