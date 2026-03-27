El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el sol brindará un calor reconfortante a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 4 y 15 km/h, predominando del norte y noreste. Las velocidades más altas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o en los parques de la ciudad. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona, especialmente desde sus miradores.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:55, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo favorable que invita a salir y aprovechar el entorno natural de esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.