El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , con una ligera tendencia a descender hasta los 5 grados en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 76%, lo que podría generar una sensación de frescura notable.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 horas. El cielo se presentará mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de As Neves que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa en esta época del año.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h en momentos puntuales, por lo que es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado para las actividades nocturnas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las personas.

En resumen, el día en As Neves se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades en la naturaleza o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.