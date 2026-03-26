El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán claros durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 56% al 61%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados al caer el sol. La sensación térmica se verá influenciada por la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada.

La previsión de precipitaciones es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de mojarse. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, gracias a la ausencia de lluvias y a los vientos que ayudarán a dispersar cualquier posible contaminación. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa disfruten de un ambiente saludable y propicio para actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 19:54, las temperaturas comenzarán a descender, y se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera. La noche se presentará mayormente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes aprecian la astronomía o simplemente desean relajarse bajo las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, cielos despejados y una brisa fresca que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.