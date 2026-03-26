El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 57% y el 59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, a partir de las 4 de la madrugada, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con condiciones de poco nuboso hasta las 5 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 3 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad que se mantendrá en torno al 60% durante gran parte del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 2 y las 3 de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. A lo largo de la tarde, el viento se moderará, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas en general favorecerán un día soleado y agradable.

Al caer la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Vilaboa.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados .

Hoy, 26 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.