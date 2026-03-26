El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 8 grados hacia las 10 de la mañana.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando los 12 grados a la hora del almuerzo y llegando a un máximo de 13 grados en las horas posteriores. Sin embargo, la sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 2 grados. A medida que el día avance, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 12 grados en la tarde.

El cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:52, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. La ausencia de precipitaciones y la mejora en la sensación térmica a lo largo del día permitirán que los habitantes aprovechen al máximo las horas de luz. Se recomienda abrigarse un poco en las primeras horas, pero a medida que avance el día, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y cielos predominantemente poco nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 13 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.