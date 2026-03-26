El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, y en la tarde, se espera un ligero aumento hasta los 18 grados, lo que hará que el ambiente sea bastante agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea cómoda, sin que el ambiente se sienta demasiado húmedo o pesado.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Durante las horas más activas del día, el viento podría alcanzar rachas de hasta 43 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, los cielos comenzarán a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pero sin llegar a cubrir completamente el sol. La puesta de sol está programada para las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, con colores cálidos que adornarán el horizonte.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la mañana.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.