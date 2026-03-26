El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque las nubes altas comenzarán a hacer su aparición a partir de la tarde y se mantendrán hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero se espera que a medida que el sol avance en el cielo, la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados hacia la tarde. A partir de las 18:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 22 y 25 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 54 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza del entorno natural de Valga.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 60%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en la mañana.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán claros durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 58-60%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.