El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará ligeramente, con la aparición de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de sus planes sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, y el viento del noreste continuará soplando, aunque con una ligera disminución en su intensidad. Las rachas de viento alcanzarán hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer pintoresco. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los colores del cielo al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para pasear por el campo, disfrutar de un café en una terraza o simplemente relajarse en el parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alcanzando los 10 grados a las 00:00 y 01:00, y descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para los habitantes.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera en O Porriño un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, y se espera que alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.