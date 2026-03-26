El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. Las temperaturas en este inicio de jornada se mantendrán en torno a los 9 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 10 grados a media mañana. La humedad relativa se situará en torno al 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 16:00. El cielo seguirá predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa descenderá a un 33%, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento, que soplará del noreste, se intensificará ligeramente a lo largo del día, alcanzando velocidades de hasta 34 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 15 km/h, lo que será ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o paseos en bicicleta.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular a las 19:53. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 56% hacia el final del día, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, el día en Tomiño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas descenderán, pero en general, será un día ideal para disfrutar de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a un máximo de 21 grados en la tarde.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.