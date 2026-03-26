El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 09:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 11 grados a las 10:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 58-59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. El viento, proveniente del noreste, soplará con una velocidad moderada de entre 12 y 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados a las 15:00. El cielo se tornará poco nuboso, con la aparición de nubes altas que no deberían afectar la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 36% hacia las 16:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido. El viento también aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h a las 16:00, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 19:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:53. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 50% a las 21:00, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que el día transcurra sin lluvias.

En resumen, Soutomaior tendrá un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes disfrutar de este clima favorable, aprovechando las horas de luz y el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 horas.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados .

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 57% y el 59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.