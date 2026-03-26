El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable en las horas centrales, especialmente con la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 14 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 37 km/h en la tarde. Este viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante las horas más ventosas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00 horas. La nubosidad se mantendrá, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un cielo parcialmente despejado. La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para salir a caminar o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad contribuirán a que la jornada sea placentera para todos los que deseen aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado durante las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados .

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y cielos predominantemente poco nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 8 grados hacia las 10 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.