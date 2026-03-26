El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo ligeramente a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 16 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 61% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones y la presencia de un cielo mayormente despejado.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad que variará entre 26 y 37 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

Durante la tarde, el cielo continuará mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la tarde y bajando a 11 grados al caer la noche. La humedad relativa también aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique al caer el sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes deseen disfrutar de actividades en la playa o paseos por el entorno natural de Sanxenxo.

El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el final de un día que, a pesar de la brisa fresca, promete ser soleado y agradable. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de la belleza de Sanxenxo, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y momentos de relajación bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 10 grados , y a lo largo de la mañana, se mantendrá en torno a los 9 grados, alcanzando un ligero aumento a 10 grados hacia las 09:00.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Meaño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.