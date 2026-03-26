El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo mayormente estable, con un predominio de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 63-70%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, alcanzando niveles de alrededor del 34-36% en las horas más cálidas.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de 16 a 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar del buen tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 10 y 11 grados . Los cielos seguirán despejados, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:53. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 8 grados a las 00:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 11:00 y culminando en un máximo de 19 grados entre las 15:00 y las 16:00.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, y se espera que alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.