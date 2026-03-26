El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, y se espera que alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia la noche.

El cielo estará predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. Desde las 00:00 hasta las 07:00, se prevén nubes altas, pero a partir de las 08:00, el cielo se despejará, ofreciendo un panorama más claro y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a ser significativo.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

Los momentos más agradables del día se prevén entre las 12:00 y las 18:00, cuando las temperaturas sean más cálidas y el cielo esté más despejado. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares. A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo de nuevo, pero sin expectativas de lluvia, lo que permitirá que la jornada termine de manera tranquila.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera en O Porriño un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo mayormente estable, con un predominio de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 63-70%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.