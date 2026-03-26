El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose alrededor del 42-46%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el viento se suaviza, se espera que las rachas máximas se mantengan en torno a los 42-53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

La salida del sol está programada para las 07:27, y el ocaso se producirá a las 19:54, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hace de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en Ribadumia.

En resumen, el tiempo de hoy en Ribadumia se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo que se despeja y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán claros durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 56% al 61%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.