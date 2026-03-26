El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé que el cielo se cubra con nubes altas a partir de la tarde, aunque sin riesgo de precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia sea nula durante todo el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se verá matizado por la aparición de nubes altas en la tarde.

En resumen, el día en Redondela se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, antes de que el viento se intensifique y las temperaturas comiencen a descender.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 horas.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para el día.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 57% y el 59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.