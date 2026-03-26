El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 58%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 11 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 12 grados al mediodía. La brisa del noreste se mantendrá constante, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las nubes altas se harán más prominentes, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un valor de 18 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 40% hacia el final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 8 de la tarde. La brisa del noreste se mantendrá, aunque con una ligera disminución en su intensidad, con rachas que podrían llegar a los 30 km/h. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el día en Pontevedra se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro de la ciudad o disfrutar de la naturaleza en los alrededores. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-62%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 10 grados , y a lo largo de la mañana, se mantendrá en torno a los 9 grados, alcanzando un ligero aumento a 10 grados hacia las 09:00.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.