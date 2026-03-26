El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 42% en las horas más cálidas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 21 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la presencia de viento, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 51% al final de la tarde. El cielo seguirá presentándose poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:54 horas.

La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este día una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta la posibilidad de rachas de viento más fuertes en las horas de la tarde, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al exterior. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.