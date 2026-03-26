El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 20 grados. Este aumento en el calor será acompañado por un ligero incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no deberían interferir con la luz solar. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 35% a 40%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad de entre 12 y 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los pronósticos indican que no se esperan lluvias durante el día. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, lo que significa que los habitantes de Ponteareas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:53. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados, ideal para abrigarse y disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.