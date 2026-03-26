El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá en torno al 62%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 4 de la tarde, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La temperatura irá en aumento gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de lluvia, hará que la tarde sea ideal para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el entorno natural de Ponte Caldelas. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más agradable a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 54 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Aunque el viento será notable, no se espera que cause inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante las ráfagas de viento, especialmente en áreas más expuestas.

Por la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol sigan calentando el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados al caer el sol. El ocaso se producirá a las 19:53, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.