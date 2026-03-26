El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, subiendo ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 58%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. El viento, proveniente del noreste, soplará con una velocidad que variará entre 15 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 47% hacia el final del día, pero seguirá siendo un ambiente cómodo. El viento también se mantendrá constante, aunque su velocidad disminuirá un poco, lo que hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Poio disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por la costa o en actividades recreativas en los parques locales. La combinación de buen tiempo y temperaturas suaves promete un día placentero para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.