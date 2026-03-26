El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 horas.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, llegando a un máximo de 17 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en torno al 61%, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas más cálidas, generará un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Pazos de Borbén no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Pazos de Borbén se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.