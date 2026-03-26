El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se presentarán algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 34% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día, haciendo que el tiempo sea más soportable y agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para explorar la belleza de la región. Los vientos del noreste añadirán un toque fresco, haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.