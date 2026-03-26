El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a un máximo de 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente se sentirá fresco al inicio, las temperaturas más altas en la tarde podrían resultar en una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas centrales. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con las ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para disfrutar de paseos y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la claridad general. Las temperaturas comenzarán a descender después de alcanzar su pico, bajando a 19 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el horizonte.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, un viento moderado del noreste y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar las condiciones climáticas favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo hacia la tarde, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y se espera que durante la tarde se alcancen los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. Las temperaturas en este inicio de jornada se mantendrán en torno a los 9 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.