El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera en O Porriño un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que aparecerán en la mañana y se mantendrán durante gran parte del día. A partir de la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un panorama claro y soleado que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Las nubes altas, que se presentarán en las primeras horas, no generarán precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia sea nula durante todo el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas de mayor temperatura. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida durante la tarde, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas de viento más intensas se prevén en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

La salida del sol se producirá a las 07:27, y el ocaso será a las 19:53, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso. Este clima es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, y se espera que alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia la noche.

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.