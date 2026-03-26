El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a una sensación de bienestar general.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 26 y 37 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en la costa o en áreas abiertas. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El ocaso se producirá a las 19:54, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado. Las condiciones climáticas de hoy son perfectas para disfrutar de la belleza natural de O Grove, ya sea en sus playas, paseos marítimos o en la gastronomía local, que siempre es un atractivo en esta encantadora localidad gallega.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables, viento moderado y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de todo lo que esta hermosa región tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.