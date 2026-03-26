El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 52%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad irá aumentando ligeramente, alcanzando un 59% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Nigrán.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.