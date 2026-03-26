El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:27. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la escasa nubosidad, proporcionará un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 39% a 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 8 y 17 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 30 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Mos. La ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado y las temperaturas agradables, sugiere un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Por la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán apreciar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las condiciones más invernales que suelen caracterizar la región en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.